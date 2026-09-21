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Штанга OLIVE'S для душа с мыльницей (BD01) купить с доставкой в Москве
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Штанга OLIVE'S для душа с мыльницей (BD01)

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Штанга OLIVE&#039;S для душа с мыльницей (BD01) - фото 1
Штанга OLIVE&#039;S для душа с мыльницей (BD01) - фото 2
Штанга OLIVE&#039;S для душа с мыльницей (BD01) - фото 3
Штанга OLIVE&#039;S для душа с мыльницей (BD01) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штанга для душа
  • Штанга OLIVE&#039;S для душа с мыльницей (BD01) - фото 1
  • Штанга OLIVE&#039;S для душа с мыльницей (BD01) - фото 2
  • Штанга OLIVE&#039;S для душа с мыльницей (BD01) - фото 3
  • Штанга OLIVE&#039;S для душа с мыльницей (BD01) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691443
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Характеристики

Бренд
OLIVE'S
Тип товара
Штанга для душа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х12х5
Вес, г.
500

Описание товара Штанга OLIVE'S для душа с мыльницей (BD01)

Штанга для душа Olives BD01. Хромированное покрытие Liquid Diamond обеспечивает зеркальный блеск, стойкость к появлению царапин и помутнений.

Отзывы о товаре Штанга OLIVE'S для душа с мыльницей (BD01)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
OLIVE'S
Тип товара
Штанга для душа
Страна производитель
Китай
Описание
Штанга для душа Olives BD01. Хромированное покрытие Liquid Diamond обеспечивает зеркальный блеск, стойкость к появлению царапин и помутнений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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