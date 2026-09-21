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Донный клапан Haiba хром (HB66) купить с доставкой в Москве
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Донный клапан Haiba хром (HB66)

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Донный клапан Haiba хром (HB66)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Донный клапан
Цвет
хром
Комплектация
донный клапан, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690707
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Донный клапан
Высота, см
7
Длина, м
2.1
Габаритные размеры), см
7x2.1x6.2
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Комплектация
донный клапан, упаковка
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
70x21x62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х39х37
Вес, г.
370

Описание товара Донный клапан Haiba хром (HB66)

Донный клапан Haiba HB66. Данная модель имеет удлиненный металлический корпус. Крышка хромированная, выполнена из нержавеющей стали. Силиконовые прокладки обеспечивают плотное прилегание донного клапана к посадочному месту раковины. Без перелива.

Отзывы о товаре Донный клапан Haiba хром (HB66)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Донный клапан
Высота, см
7
Длина, м
2.1
Габаритные размеры), см
7x2.1x6.2
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Комплектация
донный клапан, упаковка
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
70x21x62
Страна производитель
Китай
Описание
Донный клапан Haiba HB66. Данная модель имеет удлиненный металлический корпус. Крышка хромированная, выполнена из нержавеющей стали. Силиконовые прокладки обеспечивают плотное прилегание донного клапана к посадочному месту раковины. Без перелива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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