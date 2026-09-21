Углошлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick HT
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690152
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
39х13х13
Вес, кг.
3.36
Описание товара Углошлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick HT
Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick HT 600562000 - прочный инструмент для качественной обработки камня. Она оснащена новым двигателем Metabo Marathon, крутящий момент которого выше на 50 %. Дополнительная рукоятка является антивибрационной, благодаря чему работать гораздо комфортнее. Корпус редуктора может поворачиваться на 90 градусов - для управления левой рукой или для резки. Управляемый электроникой плавный пуск обеспечивает работы без рывков.
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Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick HT 600562000 - прочный инструмент для качественной обработки камня. Она оснащена новым двигателем Metabo Marathon, крутящий момент которого выше на 50 %. Дополнительная рукоятка является антивибрационной, благодаря чему работать гораздо комфортнее. Корпус редуктора может поворачиваться на 90 градусов - для управления левой рукой или для резки. Управляемый электроникой плавный пуск обеспечивает работы без рывков.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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