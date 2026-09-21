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Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019

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Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019 - фото 1
Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019 - фото 2
Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019 - фото 3
Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019 - фото 4
Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019 - фото 5
Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019 - фото 6
Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019 - фото 7
Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
115
Длина излива
120
Запорный клапан
электромагнитный (соленоидный) клапан
  • Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019 - фото 1
  • Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019 - фото 2
  • Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019 - фото 3
  • Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019 - фото 4
  • Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019 - фото 5
  • Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019 - фото 6
  • Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019 - фото 7
  • Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689958
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
13
Длина, м
24
Габариты (ВxГxШ), мм
140x170x160
Габаритные размеры), см
14x17x16
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
33
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
блок управления, смеситель, механический термостат, гибкая подводка, паспорт изделия, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
115
Длина излива
120
Запорный клапан
электромагнитный (соленоидный) клапан
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х10
Вес, кг.
2.24

Описание товара Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019

Смеситель сенсорный PSM-2019 ПСМ-Профсан (Россия) производятся из латуни марки ЛЦ40С (ГОСТ 15527-2004). При использовании в квартире и дома, позволяет экономить воду и семейный бюджет. При эксплуатации в общественных местах, в частности в медицинских учреждениях, благодаря бесконтактному использованию сенсорного смесителя обеспечивается гигиеничность и минимизируется риск распространения бактерий и инфекций. Удобство монтажа и функциональность эксплуатации обеспечивается благодаря универсальному блоку управления с двумя типами подключения: сеть 220В. или элементы питания (батарейки) класса АА в количестве 4 шт.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
13
Длина, м
24
Габариты (ВxГxШ), мм
140x170x160
Габаритные размеры), см
14x17x16
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
33
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
блок управления, смеситель, механический термостат, гибкая подводка, паспорт изделия, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
115
Длина излива
120
Запорный клапан
электромагнитный (соленоидный) клапан
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель сенсорный PSM-2019 ПСМ-Профсан (Россия) производятся из латуни марки ЛЦ40С (ГОСТ 15527-2004). При использовании в квартире и дома, позволяет экономить воду и семейный бюджет. При эксплуатации в общественных местах, в частности в медицинских учреждениях, благодаря бесконтактному использованию сенсорного смесителя обеспечивается гигиеничность и минимизируется риск распространения бактерий и инфекций. Удобство монтажа и функциональность эксплуатации обеспечивается благодаря универсальному блоку управления с двумя типами подключения: сеть 220В. или элементы питания (батарейки) класса АА в количестве 4 шт.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, из стены, черные, настенные, на кухню недорогие, элитные, для ванны однорычажные
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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