Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2019
Смеситель сенсорный PSM-2019 ПСМ-Профсан (Россия) производятся из латуни марки ЛЦ40С (ГОСТ 15527-2004). При использовании в квартире и дома, позволяет экономить воду и семейный бюджет. При эксплуатации в общественных местах, в частности в медицинских учреждениях, благодаря бесконтактному использованию сенсорного смесителя обеспечивается гигиеничность и минимизируется риск распространения бактерий и инфекций. Удобство монтажа и функциональность эксплуатации обеспечивается благодаря универсальному блоку управления с двумя типами подключения: сеть 220В. или элементы питания (батарейки) класса АА в количестве 4 шт.
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