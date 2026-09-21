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Смеситель для мойки Fmark (FS8442H-04) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для мойки Fmark (FS8442H-04)

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Смеситель для мойки Fmark (FS8442H-04)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
147
Длина излива
192
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689952
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
33.5
Длина, м
21.3
Габаритные размеры), см
33.5x21.3x22
Страна производства
Китай
Ширина, см
21.3
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, инструкция
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
147
Длина излива
192
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив, аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х6
Вес, кг.
1.57

Описание товара Смеситель для мойки Fmark (FS8442H-04)

Современный кухонный смеситель Fmark FS8442H-04 в матовом черном цвете сочетает лаконичный дизайн и функциональность. Поворотный излив обеспечивает удобство использования, а керамический картридж гарантирует плавную регулировку воды. Модель с округлыми формами подходит для монтажа на одно отверстие, дополняя интерьер в стиле современной классики. Произведен из нержавеющей стали с гибкой подводкой G1/2, отличается долговечностью (гарантия 5 лет) и эргономичной высотой конструкции



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Отзывы о товаре Смеситель для мойки Fmark (FS8442H-04)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
33.5
Длина, м
21.3
Габаритные размеры), см
33.5x21.3x22
Страна производства
Китай
Ширина, см
21.3
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, инструкция
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
147
Длина излива
192
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив, аэратор
Страна производитель
Китай
Описание
Современный кухонный смеситель Fmark FS8442H-04 в матовом черном цвете сочетает лаконичный дизайн и функциональность. Поворотный излив обеспечивает удобство использования, а керамический картридж гарантирует плавную регулировку воды. Модель с округлыми формами подходит для монтажа на одно отверстие, дополняя интерьер в стиле современной классики. Произведен из нержавеющей стали с гибкой подводкой G1/2, отличается долговечностью (гарантия 5 лет) и эргономичной высотой конструкции


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
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Отзывы


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