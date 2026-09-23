Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-156-К50 СТАНДАРТ-А тип См-ВУДРНШлА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
310
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%3 440 руб. 5 310 руб.
В наличии
Код товара: 471412
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3 440 руб. -35%
5 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, декоративная шайба, душевой шланг, душевая лейка, держатель душевой лейки, паспорт, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
310
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
37х13х8
Вес, кг.
1.6
Описание товара Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-156-К50 СТАНДАРТ-А тип См-ВУДРНШлА
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настенный
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Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, декоративная шайба, душевой шланг, душевая лейка, держатель душевой лейки, паспорт, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
310
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настенный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-156-К50 СТАНДАРТ-А тип См-ВУДРНШлА - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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