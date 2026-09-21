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Смеситель для мойки Fmark (FS8432H) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для мойки Fmark (FS8432H)

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Смеситель для мойки Fmark (FS8432H)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689949
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
35
Длина, м
21.3
Габариты (ВxГxШ), мм
55x220x400
Габаритные размеры), см
5.5x22x40
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
22
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, двухвентильный, современный стиль.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х6
Вес, кг.
1.33

Описание товара Смеситель для мойки Fmark (FS8432H)

Смеситель Fmark FS8432H для кухонной мойки сочетает современный дизайн и функциональность. Матовый черный корпус из нержавеющей стали гармонично впишется в интерьер, а поворотный излив длиной 180 мм обеспечит удобство использования. Двухрычажная конструкция с керамическими картриджами гарантирует плавную регулировку температуры и долговечность. Высокий излив (264 мм) позволяет комфортно наполнять крупную посуду, а компактные габариты делают модель универсальным решением для большинства раковин



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Отзывы о товаре Смеситель для мойки Fmark (FS8432H)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
35
Длина, м
21.3
Габариты (ВxГxШ), мм
55x220x400
Габаритные размеры), см
5.5x22x40
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
22
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Развернуть
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, двухвентильный, современный стиль.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FS8432H для кухонной мойки сочетает современный дизайн и функциональность. Матовый черный корпус из нержавеющей стали гармонично впишется в интерьер, а поворотный излив длиной 180 мм обеспечит удобство использования. Двухрычажная конструкция с керамическими картриджами гарантирует плавную регулировку температуры и долговечность. Высокий излив (264 мм) позволяет комфортно наполнять крупную посуду, а компактные габариты делают модель универсальным решением для большинства раковин


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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