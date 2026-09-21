Смеситель для мойки Fmark (FS8412H)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
242
Длина излива
206
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689948
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.5
Длина, м
40
Габариты (ВxГxШ), мм
320x239x161
Габаритные размеры), см
32x23.9x16.1
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
22
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка, запорный клапан, гайка, паспорт, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
242
Длина излива
206
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Поворотный излив
да
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х6
Вес, кг.
1.33
Описание товара Смеситель для мойки Fmark (FS8412H)
Модель Fmark FS8412H — это идеальный выбор для тех, кто ценит строгие формы, надёжную конструкцию и практичность. Круглый излив с прямоугольной геометрией изгиба в сочетании с матово-чёрным покрытием делает этот смеситель особенно эффектным в интерьерах в стиле лофт, минимализм или современная классика.
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Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.5
Длина, м
40
Габариты (ВxГxШ), мм
320x239x161
Габаритные размеры), см
32x23.9x16.1
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
22
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка, запорный клапан, гайка, паспорт, упаковка
Развернуть
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
242
Длина излива
206
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Поворотный излив
да
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Модель Fmark FS8412H — это идеальный выбор для тех, кто ценит строгие формы, надёжную конструкцию и практичность. Круглый излив с прямоугольной геометрией изгиба в сочетании с матово-чёрным покрытием делает этот смеситель особенно эффектным в интерьерах в стиле лофт, минимализм или современная классика.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Теги товара: черные, для накладной раковины, российские, с гусаком, С поворотным изливом для кухни, На столешницу
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Теги товара: черные, для накладной раковины, российские, с гусаком, С поворотным изливом для кухни, На столешницу
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