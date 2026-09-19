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Смеситель для душа Dorff Logic New D3020000SS купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа Dorff Logic New D3020000SS

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Смеситель для душа Dorff Logic New D3020000SS - фото 1
Смеситель для душа Dorff Logic New D3020000SS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для душа Dorff Logic New D3020000SS - фото 1
  • Смеситель для душа Dorff Logic New D3020000SS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 

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2 480 руб. 

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В наличии
Код товара: 456085
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Загружаем...
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Загружаем...
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Смеситель для душа Dorff Logic New D3020000SS
7 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
12
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х12
Вес, кг.
1.3

Описание товара Смеситель для душа Dorff Logic New D3020000SS

Смеситель для кухни Logic - абсолютный лидер в своем сегменте! Стильный, минималистичный дизайн и корпус, выполненный из нержавеющей стали являются образцом современного европейского минимализма. Помимо этого, в моделе прослеживается немецкая педантичность и продуманность в деталях: эргономичная ручка, поворотный излив и качественные комплектующие. Убедитесь сами, DORFF - сделано на совесть.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа Dorff Logic New D3020000SS




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
12
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Logic - абсолютный лидер в своем сегменте! Стильный, минималистичный дизайн и корпус, выполненный из нержавеющей стали являются образцом современного европейского минимализма. Помимо этого, в моделе прослеживается немецкая педантичность и продуманность в деталях: эргономичная ручка, поворотный излив и качественные комплектующие. Убедитесь сами, DORFF - сделано на совесть.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа Dorff Logic New D3020000SS - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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