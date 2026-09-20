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Смеситель для ванны Dorff Comfort D8010000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Dorff Comfort D8010000 хром

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Смеситель для ванны Dorff Comfort D8010000 хром - фото 1
Смеситель для ванны Dorff Comfort D8010000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
полимерный сплав
Длина излива
97
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны Dorff Comfort D8010000 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны Dorff Comfort D8010000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 

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В наличии
Код товара: 680948
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для ванны Dorff Comfort D8010000 хром
5 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
полимерный сплав
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
97
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х14
Вес, г.
700

Описание товара Смеситель для ванны Dorff Comfort D8010000 хром

Коллекция полимерных смесителей Comfort – настоящая находка для практичных хозяев, которые ценят качество, долговечность и доступные цены. Современный высокотехнологичный полимерный материал обеспечит безопасность здоровья ваших близких, а износостойкое хромированное покрытие - долговечность смесителя для ванны и душа.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Dorff Comfort D8010000 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
полимерный сплав
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
97
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
жесткая подводка
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция полимерных смесителей Comfort – настоящая находка для практичных хозяев, которые ценят качество, долговечность и доступные цены. Современный высокотехнологичный полимерный материал обеспечит безопасность здоровья ваших близких, а износостойкое хромированное покрытие - долговечность смесителя для ванны и душа.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны Dorff Comfort D8010000 хром - купить по цене 5790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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