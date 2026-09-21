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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26329) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26329)

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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26329) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26329) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
263
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26329) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26329) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689921
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
26.3
Габариты (ВxГxШ), мм
412x280x96
Габаритные размеры), см
41.5x28x9.6
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
9.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
263
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х27х5
Вес, кг.
1.62

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26329)

Смеситель Fmark FS26329 предназначен для кухонной мойки. Он имеет современный дизайн и изготовлен из нержавеющей стали. Управление смесителем осуществляется рычажным способом, а излив поворотный. Гарантия на изделие составляет 5 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26329)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
26.3
Габариты (ВxГxШ), мм
412x280x96
Габаритные размеры), см
41.5x28x9.6
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
9.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
сатин
Развернуть
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
263
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FS26329 предназначен для кухонной мойки. Он имеет современный дизайн и изготовлен из нержавеющей стали. Управление смесителем осуществляется рычажным способом, а излив поворотный. Гарантия на изделие составляет 5 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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