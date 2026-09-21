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Смеситель для ванны Fmark (FS8124) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Fmark (FS8124)

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Смеситель для ванны Fmark (FS8124)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
255
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689879
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
255
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х16х12
Вес, кг.
3.26

Описание товара Смеситель для ванны Fmark (FS8124)

Смеситель для ванны Fmark FS8124 - современный однорычажный смеситель с настенным монтажом, изготовленный из нержавеющей стали. Он предназначен для использования с ванной и душем, имеет поворотный излив и керамический картридж. Дизайн смесителя соответствует современным стилям интерьера.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Fmark (FS8124)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
255
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Fmark FS8124 - современный однорычажный смеситель с настенным монтажом, изготовленный из нержавеющей стали. Он предназначен для использования с ванной и душем, имеет поворотный излив и керамический картридж. Дизайн смесителя соответствует современным стилям интерьера.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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