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Кухонная мойка GRANULA (8601, АРКТИК ) купить с доставкой в Москве
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Кухонная мойка GRANULA (8601, АРКТИК )

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Кухонная мойка GRANULA (8601, АРКТИК ) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA (8601, АРКТИК ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • Кухонная мойка GRANULA (8601, АРКТИК ) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA (8601, АРКТИК ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689633
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
90х54х26
Вес, кг.
18

Описание товара Кухонная мойка GRANULA (8601, АРКТИК )

Кухонная мойка Granula 8601 является старшей моделью мойки 8002 - одного из хитов продаж компании. Эта модель также отличается уникальным, фирменным дизайном с четкими лаконичными линиями. Она может стать отличным дополнением классического интерьера вашей кухни в стиле хай-тек, модерн и пр. Наличие крыла и еще большАя вместительная чаша делают кухонную мойку Granula 8601 отличным приобретением. А широкая цветовая гамма дополняет перечень преимуществ модели.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (8601, АРКТИК )




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Страна производитель
Россия
Описание
Кухонная мойка Granula 8601 является старшей моделью мойки 8002 - одного из хитов продаж компании. Эта модель также отличается уникальным, фирменным дизайном с четкими лаконичными линиями. Она может стать отличным дополнением классического интерьера вашей кухни в стиле хай-тек, модерн и пр. Наличие крыла и еще большАя вместительная чаша делают кухонную мойку Granula 8601 отличным приобретением. А широкая цветовая гамма дополняет перечень преимуществ модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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