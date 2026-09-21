Кухонная мойка GRANULA (8101, ЧЁРНЫЙ )
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Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
искусственный камень
Кол-во основных чаш
2
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689622
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
2
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Кол-во дополнительных чаш
1
Габариты (ВxГxШ)
810x500x220
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
90х54х26
Вес, кг.
18
Описание товара Кухонная мойка GRANULA (8101, ЧЁРНЫЙ )
Мойка для кухни Granula 8101 - продуманное решение для просторных рабочих зон. Эта прямоугольная модель большого размера предназначена для больших кухонь, где важны удобство и функциональность. Мойка для кухни из камня оснащена двумя большими чашами, что обеспечивает максимум рабочего пространства и позволяет одновременно заниматься подготовкой продуктов и мытьем посуды. Две огромные глубокие чаши дают возможность размещать крупные кастрюли и противни без сложностей, а форма раковины способствует аккуратному отводу воды и удобству использования.
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Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
2
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Развернуть
Кол-во дополнительных чаш
1
Габариты (ВxГxШ)
810x500x220
Страна производитель
Россия
Мойка для кухни Granula 8101 - продуманное решение для просторных рабочих зон. Эта прямоугольная модель большого размера предназначена для больших кухонь, где важны удобство и функциональность. Мойка для кухни из камня оснащена двумя большими чашами, что обеспечивает максимум рабочего пространства и позволяет одновременно заниматься подготовкой продуктов и мытьем посуды. Две огромные глубокие чаши дают возможность размещать крупные кастрюли и противни без сложностей, а форма раковины способствует аккуратному отводу воды и удобству использования.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
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