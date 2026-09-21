Кухонная мойка GRANULA (6503, ГРАФИТ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
графит
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689572
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон, слив-перелив, корзинчатый вентиль, комплект креплений, инструкция
Цвет
графит
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
да
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
оборачиваемое
Габариты (ВxГxШ)
210x200x500
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
69х54х26
Вес, кг.
14.5
Описание товара Кухонная мойка GRANULA (6503, ГРАФИТ)
Российская мойка GRANULA 6503 из кварцевого материала сочетает в себе лаконичный стиль и практичность. Благодаря плоскому крылу и вместительной чаше, она станет незаменимым помощником на вашей кухне.
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Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон, слив-перелив, корзинчатый вентиль, комплект креплений, инструкция
Цвет
графит
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
да
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
оборачиваемое
Габариты (ВxГxШ)
210x200x500
Страна производитель
Россия
Российская мойка GRANULA 6503 из кварцевого материала сочетает в себе лаконичный стиль и практичность. Благодаря плоскому крылу и вместительной чаше, она станет незаменимым помощником на вашей кухне.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
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