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Кухонная мойка GRANULA (4801, БАЗАЛЬТ) купить с доставкой в Москве
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Кухонная мойка GRANULA (4801, БАЗАЛЬТ)

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Кухонная мойка GRANULA (4801, БАЗАЛЬТ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
базальт
Установка
накладной
Форма
Круглая
Глубина чаши
185
Материал
кварцевый композит
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689523
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сливная арматура, сифон, инструкция, гарантийный талон
Цвет
базальт
Установка
накладной
Форма
Круглая
Глубина чаши
185
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
200x185x480
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
54х54х26
Вес, кг.
9

Описание товара Кухонная мойка GRANULA (4801, БАЗАЛЬТ)

Мойка Granula 4801 изготовлена из прочного и надёжного композитного материала. Округлые линии модели упрощают уход за ней. Несмотря на небольшие габариты, чаша мойки очень вместительна и в ней можно мыть посуду практически любых размеров.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (4801, БАЗАЛЬТ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сливная арматура, сифон, инструкция, гарантийный талон
Цвет
базальт
Установка
накладной
Форма
Круглая
Глубина чаши
185
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
200x185x480
Страна производитель
Россия
Описание
Мойка Granula 4801 изготовлена из прочного и надёжного композитного материала. Округлые линии модели упрощают уход за ней. Несмотря на небольшие габариты, чаша мойки очень вместительна и в ней можно мыть посуду практически любых размеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кухонная мойка GRANULA (4801, БАЗАЛЬТ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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