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Кухонная мойка GRANULA (4451, ШВАРЦ) купить с доставкой в Москве
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Кухонная мойка GRANULA (4451, ШВАРЦ)

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Кухонная мойка GRANULA (4451, ШВАРЦ) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA (4451, ШВАРЦ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
подстольная
Форма
квадратная
Глубина чаши
190
Материал
кварцевый композит
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Кухонная мойка GRANULA (4451, ШВАРЦ) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA (4451, ШВАРЦ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689512
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон, комплект креплений, упаковка
Цвет
черный
Установка
подстольная
Форма
квадратная
Глубина чаши
190
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x190x460
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
54х54х26
Вес, кг.
10

Описание товара Кухонная мойка GRANULA (4451, ШВАРЦ)

Четкие формы, прямые углы и черный цвет кухонной мойки Granula GR-4451 придутся по вкусу любителям нестандартных решений в интерьере. Серия GR-4451 имеет универсальную установку. В зависимости от дизайн-проекта кухонного гарнитура мойка может монтироваться на столешницу или под нее. Конструкция изделия спроектирована с удобной и глубокой чашей, очень удобной для мытья посуды и продуктов. Материал мойки Granula GR-4451 отличается прекрасным внешним видом, долговечностью и устойчивостью к влаге и высоким температурам. Идеально гладкая, низкопористая поверхность защищена от распространения бактерий, она не впитывает запахи и красители, благодаря чему искусственный камень без усилий очищается от жирового и известкового налета.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (4451, ШВАРЦ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон, комплект креплений, упаковка
Цвет
черный
Установка
подстольная
Форма
квадратная
Глубина чаши
190
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x190x460
Страна производитель
Россия
Описание
Четкие формы, прямые углы и черный цвет кухонной мойки Granula GR-4451 придутся по вкусу любителям нестандартных решений в интерьере. Серия GR-4451 имеет универсальную установку. В зависимости от дизайн-проекта кухонного гарнитура мойка может монтироваться на столешницу или под нее. Конструкция изделия спроектирована с удобной и глубокой чашей, очень удобной для мытья посуды и продуктов. Материал мойки Granula GR-4451 отличается прекрасным внешним видом, долговечностью и устойчивостью к влаге и высоким температурам. Идеально гладкая, низкопористая поверхность защищена от распространения бактерий, она не впитывает запахи и красители, благодаря чему искусственный камень без усилий очищается от жирового и известкового налета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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