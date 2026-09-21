Кухонная мойка GRANULA (4201, АРКТИК)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
белый
Установка
подстольная
Форма
квадратная
Глубина чаши
195
Материал
кварцевый композит
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689498
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон, сливная арматура, комплект креплений
Цвет
белый
Установка
подстольная
Форма
квадратная
Глубина чаши
195
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x195x490
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
54х54х26
Вес, кг.
12
Описание товара Кухонная мойка GRANULA (4201, АРКТИК)
Granula - это мойка, которая удовлетворит все потребности владельца. Удобная форма чаши позволит мойке стать незаменимым помощником в кухне. Материал изготовления - кварц, что обеспечивает устойчивость к царапинам и пятнам. Данная модель 4201, имеет возможность врезного монтажа и поставляется со сливом-переливом в комплекте. Модель представлена в 10 цветах, что позволит подобрать наиболее подходящий вариант для вашего интерьера. Приобретая данную мойку, вы получаете надежность и комфорт на многие годы.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 510 руб. 19 080 руб.4128 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (8601, ЧЁРНЫЙ )
-
В наличииЦена 18 170 руб. 20 970 руб.4543 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (8101, ШВАРЦ)
-
В наличииЦена 21 115 руб. 26 190 руб.5279 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (4445U, ЗОЛОТО САТИН)
-
В наличииЦена 22 545 руб. 27 900 руб.5637 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН)
-
В наличииЦена 27 830 руб. 36 180 руб.6958 руб. в СплитМойка кухонная с водопадом Savol (S-SC003Q)
-
В наличииЦена 43 020 руб. 53 010 руб.10755 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ)
-
В наличииЦена 49 975 руб. 61 470 руб.12494 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ)
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон, сливная арматура, комплект креплений
Цвет
белый
Установка
подстольная
Форма
квадратная
Глубина чаши
195
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x195x490
Страна производитель
Россия
Granula - это мойка, которая удовлетворит все потребности владельца. Удобная форма чаши позволит мойке стать незаменимым помощником в кухне. Материал изготовления - кварц, что обеспечивает устойчивость к царапинам и пятнам. Данная модель 4201, имеет возможность врезного монтажа и поставляется со сливом-переливом в комплекте. Модель представлена в 10 цветах, что позволит подобрать наиболее подходящий вариант для вашего интерьера. Приобретая данную мойку, вы получаете надежность и комфорт на многие годы.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Кухонная мойка GRANULA (4201, АРКТИК) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (4201, АРКТИК)