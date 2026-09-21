Встраиваемая вытяжка Kuppersberg BIM 600 White
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
200
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
1300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688947
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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Особенности
антивозвратный клапан
Потребляемая мощность
200
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
1300
Уровень шума
46
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
светодиоды 2 Вт
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
120 см
Габаритные размеры
27.5х52.6х28.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х33х30
Вес, кг.
8.85
Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg BIM 600 White
Вытяжка встраиваемая Kuppersberg BIM 600 White – современное и функциональное решение для вашей кухни. Мощный двигатель обеспечивает максимальную производительность 1300 м3/ч, что позволяет быстро и эффективно очищать воздух от нежелательных запахов и примесей. Устройство имеет 4 скорости работы, что позволяет выбрать оптимальный режим для различных условий приготовления пищи. Вытяжка оснащена жировым и угольным фильтром, которые эффективно улавливают жир и другие загрязнения, обеспечивая чистоту воздуха на вашей кухне.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Особенности
антивозвратный клапан
Потребляемая мощность
200
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
1300
Уровень шума
46
Развернуть
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
светодиоды 2 Вт
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
120 см
Габаритные размеры
27.5х52.6х28.5 см
Страна производитель
Китай
Вытяжка встраиваемая Kuppersberg BIM 600 White – современное и функциональное решение для вашей кухни. Мощный двигатель обеспечивает максимальную производительность 1300 м3/ч, что позволяет быстро и эффективно очищать воздух от нежелательных запахов и примесей. Устройство имеет 4 скорости работы, что позволяет выбрать оптимальный режим для различных условий приготовления пищи. Вытяжка оснащена жировым и угольным фильтром, которые эффективно улавливают жир и другие загрязнения, обеспечивая чистоту воздуха на вашей кухне.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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