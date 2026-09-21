Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691835
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Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 6839 NX
Вытяжка Korting KHC 6839 NX — это эффективная работа и изысканный внешний вид. Черная поверхность и серебристая окантовка смотрятся стильно. Модель будет актуально в интерьерах в стиле ретро, а так же в классических кухнях. В основании располагаются две металлические пластины. Они выполняют функцию фильтра. Воздух, проходя через них, оставляет на поверхности крупные загрязнения, такие как частички жира, пищи или пыли. Это необходимо для защиты внутренних деталей от их скопления. Светодиодные лампы располагаются по краям и обеспечивают равномерное освещение рабочей зоны. Вытяжка Кортинг KHC 6839 NX отличается тихой работой.
Вытяжка Korting KHC 6839 NX — это эффективная работа и изысканный внешний вид. Черная поверхность и серебристая окантовка смотрятся стильно. Модель будет актуально в интерьерах в стиле ретро, а так же в классических кухнях. В основании располагаются две металлические пластины. Они выполняют функцию фильтра. Воздух, проходя через них, оставляет на поверхности крупные загрязнения, такие как частички жира, пищи или пыли. Это необходимо для защиты внутренних деталей от их скопления. Светодиодные лампы располагаются по краям и обеспечивают равномерное освещение рабочей зоны. Вытяжка Кортинг KHC 6839 NX отличается тихой работой.
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