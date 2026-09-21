Top.Mail.Ru
Настеная вытяжка Korting KHC 6839 NX купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Настеная вытяжка Korting KHC 6839 NX

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Настеная вытяжка Korting KHC 6839 NX - фото 1
Настеная вытяжка Korting KHC 6839 NX - фото 2
Настеная вытяжка Korting KHC 6839 NX - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6839 NX - фото 1
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6839 NX - фото 2
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6839 NX - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691835
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
обратный клапан в комплекте
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
81.6x60x45 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
64х50х32
Вес, кг.
7

Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 6839 NX

Вытяжка Korting KHC 6839 NX — это эффективная работа и изысканный внешний вид. Черная поверхность и серебристая окантовка смотрятся стильно. Модель будет актуально в интерьерах в стиле ретро, а так же в классических кухнях. В основании располагаются две металлические пластины. Они выполняют функцию фильтра. Воздух, проходя через них, оставляет на поверхности крупные загрязнения, такие как частички жира, пищи или пыли. Это необходимо для защиты внутренних деталей от их скопления. Светодиодные лампы располагаются по краям и обеспечивают равномерное освещение рабочей зоны. Вытяжка Кортинг KHC 6839 NX отличается тихой работой.

Отзывы о товаре Настеная вытяжка Korting KHC 6839 NX




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
обратный клапан в комплекте
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Развернуть
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
81.6x60x45 см
Страна производитель
Турция
Описание
Вытяжка Korting KHC 6839 NX — это эффективная работа и изысканный внешний вид. Черная поверхность и серебристая окантовка смотрятся стильно. Модель будет актуально в интерьерах в стиле ретро, а так же в классических кухнях. В основании располагаются две металлические пластины. Они выполняют функцию фильтра. Воздух, проходя через них, оставляет на поверхности крупные загрязнения, такие как частички жира, пищи или пыли. Это необходимо для защиты внутренних деталей от их скопления. Светодиодные лампы располагаются по краям и обеспечивают равномерное освещение рабочей зоны. Вытяжка Кортинг KHC 6839 NX отличается тихой работой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настеная вытяжка Korting KHC 6839 NX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...