Смеситель для раковины Savol (S-JD9211Q)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
184
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688708
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
8
Длина, м
35.5
Габаритные размеры), см
8x35.5x23
Страна производства
Китай
Ширина, см
35.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка 600 мм, фирменная коробка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
184
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х23х8
Вес, кг.
2.05
Описание товара Смеситель для раковины Savol (S-JD9211Q)
Смеситель для раковины Savol S-JD9211Q - современный однорычажный смеситель, предназначенный для установки на раковину. Изготовлен из латуни с высококачественным хромированным покрытием. Доступен в графитовом цвете с матовой поверхностью. Подходит для монтажа на одно отверстие, что упрощает установку.
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Бренд
Тип товара
Высота, см
8
Длина, м
35.5
Габаритные размеры), см
8x35.5x23
Страна производства
Китай
Ширина, см
35.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка 600 мм, фирменная коробка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
184
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Смеситель для раковины Savol S-JD9211Q - современный однорычажный смеситель, предназначенный для установки на раковину. Изготовлен из латуни с высококачественным хромированным покрытием. Доступен в графитовом цвете с матовой поверхностью. Подходит для монтажа на одно отверстие, что упрощает установку.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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