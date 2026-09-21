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Смеситель для раковины BELZ сенсорный хром (B524) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины BELZ сенсорный хром (B524)

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Смеситель для раковины BELZ сенсорный хром (B524) - фото 1
Смеситель для раковины BELZ сенсорный хром (B524) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
125.5
Длина излива
133
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины BELZ сенсорный хром (B524) - фото 1
  • Смеситель для раковины BELZ сенсорный хром (B524) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688693
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
125.5
Длина излива
133
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х42х36
Вес, кг.
1.95

Описание товара Смеситель для раковины BELZ сенсорный хром (B524)

Смеситель для раковины BELZ B524 - это современное сенсорное устройство, изготовленное из металла и имеющее хромированное покрытие. Он предназначен для монтажа на раковину и обеспечивает бесконтактное управление. Дизайн смесителя соответствует современным стилям, что делает его подходящим для различных интерьеров.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины BELZ сенсорный хром (B524)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
125.5
Длина излива
133
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины BELZ B524 - это современное сенсорное устройство, изготовленное из металла и имеющее хромированное покрытие. Он предназначен для монтажа на раковину и обеспечивает бесконтактное управление. Дизайн смесителя соответствует современным стилям, что делает его подходящим для различных интерьеров.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие
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