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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 211000000 купить с доставкой в Москве
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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 211000000

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Смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 211000000 - фото 1
Смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 211000000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 211000000 - фото 1
  • Смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 211000000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 590 руб. 
Начислим 756 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 456199
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 211000000
12 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
7
Страна бренда
Дания
Ширина, см
14.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 211000000

Материал изготовления корпуса - латунь, жесткая подводка. Способ монтажа - настенный



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Отзывы о товаре Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 211000000




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
7
Страна бренда
Дания
Ширина, см
14.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь, жесткая подводка. Способ монтажа - настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, С поворотным изливом для кухни
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 211000000 - стоимость товара 12590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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