Смеситель Savol для душа (S-600603A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 683868
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
13.7
Длина, м
36
Габариты (ВxГxШ), мм
133x196x210
Габаритные размеры), см
13.3x19.6x21
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
23.1
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, лейка, крепеж для лейки, шланг для душа, отражатели, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х12х10
Вес, кг.
2.3
Описание товара Смеситель Savol для душа (S-600603A)
Смеситель для ванны Savol S-600603A это рычажный смеситель с душевым набором, произведенный в Китае. Он выполнен из латуни с хромированным покрытием. В комплекте идут керамический картридж, аэратор, эксцентрики, душевой шланг, лейка и держатель для нее. Душевая лейка изготовлена из пластика, её диаметр составляет 12 см. Смеситель монтируется на стену, имеет жесткую подводку 1/2 и фиксированный излив длиной 12 см
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Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
13.7
Длина, м
36
Габариты (ВxГxШ), мм
133x196x210
Габаритные размеры), см
13.3x19.6x21
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
23.1
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, лейка, крепеж для лейки, шланг для душа, отражатели, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны Savol S-600603A это рычажный смеситель с душевым набором, произведенный в Китае. Он выполнен из латуни с хромированным покрытием. В комплекте идут керамический картридж, аэратор, эксцентрики, душевой шланг, лейка и держатель для нее. Душевая лейка изготовлена из пластика, её диаметр составляет 12 см. Смеситель монтируется на стену, имеет жесткую подводку 1/2 и фиксированный излив длиной 12 см
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Смеситель Savol для душа (S-600603A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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