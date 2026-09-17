Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
82
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 139451
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, комплект креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
82
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
25х25х19
Вес, кг.
1.27
Описание товара Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP
VitrA — один из ведущих мировых брендов, предлагающий комплексные решения для ванных комнат. От керамики до смесителей — VitrA создает продуманные пространства с вневременным дизайном в сотрудничестве с ведущими мировыми дизайнерами. Инновации и современные технологии, ориентированные на комфорт и здоровье, делают продукцию VitrA эталоном качества и надежности.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, комплект креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
82
Длина излива
120
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Турция
VitrA — один из ведущих мировых брендов, предлагающий комплексные решения для ванных комнат. От керамики до смесителей — VitrA создает продуманные пространства с вневременным дизайном в сотрудничестве с ведущими мировыми дизайнерами. Инновации и современные технологии, ориентированные на комфорт и здоровье, делают продукцию VitrA эталоном качества и надежности.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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