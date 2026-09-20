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Смеситель для кухонной мойки Savol (S-002801) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухонной мойки Savol (S-002801)

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Смеситель для кухонной мойки Savol (S-002801) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки Savol (S-002801) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
230
Длина излива
236
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухонной мойки Savol (S-002801) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки Savol (S-002801) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682520
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
6.5
Длина, м
60.5
Габариты (ВxГxШ), мм
420x280x115
Габаритные размеры), см
42x28x11.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
25.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепежная гайка, прокладка, аэратор, инструкция, упаковка, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
230
Длина излива
236
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х26х7
Вес, кг.
2.84

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Savol (S-002801)

Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настольный



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Savol (S-002801)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
6.5
Длина, м
60.5
Габариты (ВxГxШ), мм
420x280x115
Габаритные размеры), см
42x28x11.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
25.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепежная гайка, прокладка, аэратор, инструкция, упаковка, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
230
Длина излива
236
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настольный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
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Отзывы


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