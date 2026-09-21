Смеситель для раковины BELZ сенсорный черный (B523-7)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
120.5
Длина излива
130
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688694
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
13.5
Длина, м
17.6
Габариты (ВxГxШ), мм
135x176x63
Габаритные размеры), см
13.5x17.6x6.3
Ширина, см
6.3
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель – 1 шт., блок управления - 1 шт., механический термостат - 1 шт., гибкая подводка для подключения к механическому термостату - 1 пара, паспорт (с гарантийным талоном) – 1 шт.
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
120.5
Длина излива
130
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
автоматическое включение/выключение воды при приближении рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х42х36
Вес, кг.
1.8
Описание товара Смеситель для раковины BELZ сенсорный черный (B523-7)
Сенсорный смеситель для раковины BELZ B523-7 в черном матовом цвете сочетает современный дизайн с технологичностью. Автоматическое включение воды при приближении рук обеспечивает гигиеничность и экономию расхода. Латунный корпус гарантирует долговечность, а матовая поверхность устойчива к загрязнениям. Идеальное решение для общественных мест и домашних интерьеров в стиле модерн
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Бренд
Тип товара
Высота, см
13.5
Длина, м
17.6
Габариты (ВxГxШ), мм
135x176x63
Габаритные размеры), см
13.5x17.6x6.3
Ширина, см
6.3
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель – 1 шт., блок управления - 1 шт., механический термостат - 1 шт., гибкая подводка для подключения к механическому термостату - 1 пара, паспорт (с гарантийным талоном) – 1 шт.
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
120.5
Длина излива
130
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
автоматическое включение/выключение воды при приближении рук
Страна производитель
Китай
Сенсорный смеситель для раковины BELZ B523-7 в черном матовом цвете сочетает современный дизайн с технологичностью. Автоматическое включение воды при приближении рук обеспечивает гигиеничность и экономию расхода. Латунный корпус гарантирует долговечность, а матовая поверхность устойчива к загрязнениям. Идеальное решение для общественных мест и домашних интерьеров в стиле модерн
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Теги товара: черные, латунные, для накладной раковины, электронные, для ванной без душа, На столешницу
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Теги товара: черные, латунные, для накладной раковины, электронные, для ванной без душа, На столешницу
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