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Сенсорный смеситель Savol дивертор (AAA) приобретается отдельно (S-GY8895) купить с доставкой в Москве
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Сенсорный смеситель Savol дивертор (AAA) приобретается отдельно (S-GY8895)

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Сенсорный смеситель Savol дивертор (AAA) приобретается отдельно (S-GY8895)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683976
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
15
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
22.5
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка, прокладка с сетчатым фильтром, блок управления, инструкция
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
сенсорное управление, дивертор приобретается отдельно
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х10
Вес, кг.
1.8

Описание товара Сенсорный смеситель Savol дивертор (AAA) приобретается отдельно (S-GY8895)

Сенсорный смеситель Savol S-GY8895 требует отдельного приобретения дивертора AAA для подключения и регулировки подачи холодной и горячей воды. Это позволяет настроить комфортную температуру воды, повысив функциональность смесителя.



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Отзывы о товаре Сенсорный смеситель Savol дивертор (AAA) приобретается отдельно (S-GY8895)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
15
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
22.5
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка, прокладка с сетчатым фильтром, блок управления, инструкция
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
сенсорное управление, дивертор приобретается отдельно
Страна производитель
Китай
Описание
Сенсорный смеситель Savol S-GY8895 требует отдельного приобретения дивертора AAA для подключения и регулировки подачи холодной и горячей воды. Это позволяет настроить комфортную температуру воды, повысив функциональность смесителя.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, настенные, на кухню недорогие, элитные
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Отзывы


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