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Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром

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Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 5
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 6
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 7
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 8
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 9
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 10
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
325
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 8
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 9
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 10
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
9 590 руб.  10 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727173
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
держатель (лейки), эксцентрики (2 шт.), отражатели (2 шт.), душевой шланг (150 см), душевая лейка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
325
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
37х18х8
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром

Стильное универсальное решение для ванной комнаты — качественный смеситель для ванны и душа с длинным поворотным изливом с душевым набором. Универсальный длинный излив позволяет использовать смеситель как для ванны, так и для рядом стоящей раковины. Функциональный держатель для ручного душа на два положения добавит удобства использования. Душевой шланг длиной 150 см позволит наслаждаться душем даже высокому человеку. Максимум функций за разумную плату в одном изделии. Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды стало еще проще.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
держатель (лейки), эксцентрики (2 шт.), отражатели (2 шт.), душевой шланг (150 см), душевая лейка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
325
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
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Страна производитель
Германия
Описание
Стильное универсальное решение для ванной комнаты — качественный смеситель для ванны и душа с длинным поворотным изливом с душевым набором. Универсальный длинный излив позволяет использовать смеситель как для ванны, так и для рядом стоящей раковины. Функциональный держатель для ручного душа на два положения добавит удобства использования. Душевой шланг длиной 150 см позволит наслаждаться душем даже высокому человеку. Максимум функций за разумную плату в одном изделии. Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды стало еще проще.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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