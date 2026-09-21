Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244Q-04)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
202
Длина излива
209
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688622
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна производства
Китай
Ширина, см
36.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
202
Длина излива
209
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Особенности
водосберегающий аэратор, гибкий излив, современный стиль.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х6
Вес, кг.
2.1
Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244Q-04)
Смеситель Fmark FS8244Q-04 для кухонной мойки сочетает современный дизайн и функциональность. Модель в цвете графит с матовой поверхностью устойчива к загрязнениям и царапинам. Гибкий излив из пищевого силикона обеспечивает удобное управление потоком воды, а поворотная конструкция добавляет манёвренности при использовании. Корпус из нержавеющей стали марки 304 гарантирует долговечность и стойкость к коррозии. Подходит для установки на мойку или столешницу, сохраняя эстетику кухонного пространства
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Бренд
Тип товара
Страна производства
Китай
Ширина, см
36.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
202
Развернуть
Длина излива
209
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Особенности
водосберегающий аэратор, гибкий излив, современный стиль.
Страна производитель
Китай
Смеситель Fmark FS8244Q-04 для кухонной мойки сочетает современный дизайн и функциональность. Модель в цвете графит с матовой поверхностью устойчива к загрязнениям и царапинам. Гибкий излив из пищевого силикона обеспечивает удобное управление потоком воды, а поворотная конструкция добавляет манёвренности при использовании. Корпус из нержавеющей стали марки 304 гарантирует долговечность и стойкость к коррозии. Подходит для установки на мойку или столешницу, сохраняя эстетику кухонного пространства
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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