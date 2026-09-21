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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244Q-02) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244Q-02)

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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244Q-02) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244Q-02) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
202
Длина излива
209
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244Q-02) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244Q-02) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688621
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
43.6
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
202
Длина излива
209
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Особенности
гибкий силиконовый излив, аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х6
Вес, кг.
2.1

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244Q-02)

Смеситель для кухонной мойки Fmark FS8244Q-02 - современный и функциональный прибор, изготовленный из нержавеющей стали. Имеет гибкий излив и керамический картридж, что обеспечивает надежное управление потоком воды. Дизайн смесителя выполнен в современном стиле, что делает его подходящим для любой кухни. Гарантия на изделие составляет 5 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244Q-02)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
43.6
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
202
Длина излива
209
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Особенности
гибкий силиконовый излив, аэратор
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Fmark FS8244Q-02 - современный и функциональный прибор, изготовленный из нержавеющей стали. Имеет гибкий излив и керамический картридж, что обеспечивает надежное управление потоком воды. Дизайн смесителя выполнен в современном стиле, что делает его подходящим для любой кухни. Гарантия на изделие составляет 5 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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