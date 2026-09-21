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Смеситель для ванны Fmark (FS8225W) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Fmark (FS8225W)

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Смеситель для ванны Fmark (FS8225W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
396
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688439
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
13
Длина, м
37
Габариты (ВxГxШ), мм
39x13x13
Габаритные размеры), см
3.9x1.3x1.3
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
396
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив длиной 396 мм, однозахватное управление, гарантия 5 лет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х13х13
Вес, кг.
2.05

Описание товара Смеситель для ванны Fmark (FS8225W)

Смеситель для ванны Fmark FS8225W — современный однорычажный смеситель, изготовленный из нержавеющей стали. Он предназначен для установки на стену и оснащен поворотным изливом, что обеспечивает удобство использования. Смеситель поставляется с душевой лейкой и держателем, что делает его полноценным решением для ванной.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Fmark (FS8225W)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
13
Длина, м
37
Габариты (ВxГxШ), мм
39x13x13
Габаритные размеры), см
3.9x1.3x1.3
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур
Цвет
белый
Развернуть
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
396
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив длиной 396 мм, однозахватное управление, гарантия 5 лет
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Fmark FS8225W — современный однорычажный смеситель, изготовленный из нержавеющей стали. Он предназначен для установки на стену и оснащен поворотным изливом, что обеспечивает удобство использования. Смеситель поставляется с душевой лейкой и держателем, что делает его полноценным решением для ванной.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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