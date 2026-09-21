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Смеситель для биде Savol S-FXQ011A купить с доставкой в Москве
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Смеситель для биде Savol S-FXQ011A

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Смеситель для биде Savol S-FXQ011A - фото 1
Смеситель для биде Savol S-FXQ011A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для биде Savol S-FXQ011A - фото 1
  • Смеситель для биде Savol S-FXQ011A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688417
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
20.5
Габаритные размеры), см
20.5x6x6
Страна производства
Китай
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
лейка, аэратор, шланг 1.2 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х6
Вес, кг.
1

Описание товара Смеситель для биде Savol S-FXQ011A

Смеситель для биде Savol S-FXQ011A предназначен для современных сантехнических систем. Он имеет глянцевую поверхность и керамический картридж, что обеспечивает надежное управление потоком воды. Дизайн смесителя современный и функциональный, что делает его подходящим для различных интерьеров.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Savol S-FXQ011A




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
20.5
Габаритные размеры), см
20.5x6x6
Страна производства
Китай
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
лейка, аэратор, шланг 1.2 м
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Savol S-FXQ011A предназначен для современных сантехнических систем. Он имеет глянцевую поверхность и керамический картридж, что обеспечивает надежное управление потоком воды. Дизайн смесителя современный и функциональный, что делает его подходящим для различных интерьеров.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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