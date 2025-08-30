Мойка Practik черный оникс (PR-M 575-004)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мойка Practik черный оникс (PR-M 575-004)
Односекционная реверсивная мойка Practik PR-575 с плоским крылом отлично подходит для компактной кухни. Мойка является оборачиваемой - крыло может располагаться как справа, так и слева. Материал мойки представляет из себя искусственный камень, который является композитом на основе натурального мрамора и связующих смол. Искусственный камень существенно снижает уровень шума при падении струи воды. Специальное покрытие гелькоут защищает поверхность мойки от загрязнений и бытовых царапин, делая уход за мойкой легким и простым. Данная мойка имеет устанавливается в шкаф от 50 см и дает возможность осуществить монтаж мойки в стандартную столешницу шириной 60 см, а также открывает широкий спектр возможностей при проектировании кухни.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Достоинства:
Комментарий:
отличная мойка,доставка быстрая,упаковано хорошо,без сколов
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано, достойно, можно надеятся что доставку переживет. На первый взгляд вроде бы все нормально.Тяжёлая. Не установлена пока. Мойку установил. При установке выявлено ряд существенных моментов, которые испортили впечатление. Первое, нарушена геометрия, если мойку в перевернутом состоянии положить на ровную поверхность она гуляет! Второе, при сверлении отверстия под смеситель, стоял такой химический запах, что резало глаза, открытое окно не спасало! В третьих, при эксплуатации, выливая горячую воду в мойку этот химический запах появляется!
Достоинства:
Комментарий:
первая раковина пришла со столом. заказала эту. Остались довольны
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мойка, установка без проблем, качество на уровне, Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакована. Целая и невредимая. Очень нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая мойкаПревзошла все мои ожидания. Хороший цвет и текстура. Ещё не устанавливали . Надеюсь будет очень хорошо смотреться и служить .
Достоинства:
Комментарий:
Продавец молодец, пришло на 2 дня быстрее, упаковано хорошо, сама мойка классная, цвет супер и конечно же цена отличная, однозначно рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
отличная мойка, тем более за эти деньги, упакована очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
очень нравится раковина, не шумная. боялась, что перебью кучу посуды об этот камень. но за 4 месяца использования ни одна чашка не пострадала
Достоинства:
Комментарий:
мойка пришла в идеальном состоянии! упаковано все от души! спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Немного пошорканы углы на раковине, а так в целом за свои деньги круто
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в указанный срок, упаковано отлично, вроде в целое, до конца не стала открывать, жду установку. Пока все нравится
Отзывы о товаре Мойка Practik черный оникс (PR-M 575-004)
Достоинства:
Комментарий:
отличная мойка,доставка быстрая,упаковано хорошо,без сколов
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано, достойно, можно надеятся что доставку переживет. На первый взгляд вроде бы все нормально.Тяжёлая. Не установлена пока. Мойку установил. При установке выявлено ряд существенных моментов, которые испортили впечатление. Первое, нарушена геометрия, если мойку в перевернутом состоянии положить на ровную поверхность она гуляет! Второе, при сверлении отверстия под смеситель, стоял такой химический запах, что резало глаза, открытое окно не спасало! В третьих, при эксплуатации, выливая горячую воду в мойку этот химический запах появляется!
Достоинства:
Комментарий:
первая раковина пришла со столом. заказала эту. Остались довольны
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мойка, установка без проблем, качество на уровне, Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакована. Целая и невредимая. Очень нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая мойкаПревзошла все мои ожидания. Хороший цвет и текстура. Ещё не устанавливали . Надеюсь будет очень хорошо смотреться и служить .
Достоинства:
Комментарий:
Продавец молодец, пришло на 2 дня быстрее, упаковано хорошо, сама мойка классная, цвет супер и конечно же цена отличная, однозначно рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
отличная мойка, тем более за эти деньги, упакована очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
очень нравится раковина, не шумная. боялась, что перебью кучу посуды об этот камень. но за 4 месяца использования ни одна чашка не пострадала
Достоинства:
Комментарий:
мойка пришла в идеальном состоянии! упаковано все от души! спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Немного пошорканы углы на раковине, а так в целом за свои деньги круто
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в указанный срок, упаковано отлично, вроде в целое, до конца не стала открывать, жду установку. Пока все нравится