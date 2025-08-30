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Мойка Practik черный оникс (PR-M 575-004) купить с доставкой в Москве
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Мойка Practik черный оникс (PR-M 575-004)

12 Отзывы
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Мойка Practik черный оникс (PR-M 575-004) - фото 1
Мойка Practik черный оникс (PR-M 575-004) - фото 2
Мойка Practik черный оникс (PR-M 575-004) - фото 3
Мойка Practik черный оникс (PR-M 575-004) - фото 4
Мойка Practik черный оникс (PR-M 575-004) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
190
Материал
искусственный камень
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
нет
  • Мойка Practik черный оникс (PR-M 575-004) - фото 1
  • Мойка Practik черный оникс (PR-M 575-004) - фото 2
  • Мойка Practik черный оникс (PR-M 575-004) - фото 3
  • Мойка Practik черный оникс (PR-M 575-004) - фото 4
  • Мойка Practik черный оникс (PR-M 575-004) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688052
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Характеристики

Бренд
Practik
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
190
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
да
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
66х53х24
Вес, кг.
14.49

Описание товара Мойка Practik черный оникс (PR-M 575-004)

Односекционная реверсивная мойка Practik PR-575 с плоским крылом отлично подходит для компактной кухни. Мойка является оборачиваемой - крыло может располагаться как справа, так и слева. Материал мойки представляет из себя искусственный камень, который является композитом на основе натурального мрамора и связующих смол. Искусственный камень существенно снижает уровень шума при падении струи воды. Специальное покрытие гелькоут защищает поверхность мойки от загрязнений и бытовых царапин, делая уход за мойкой легким и простым. Данная мойка имеет устанавливается в шкаф от 50 см и дает возможность осуществить монтаж мойки в стандартную столешницу шириной 60 см, а также открывает широкий спектр возможностей при проектировании кухни.

Отзывы о товаре Мойка Practik черный оникс (PR-M 575-004)

Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мойка,доставка быстрая,упаковано хорошо,без сколов
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Виталий Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано, достойно, можно надеятся что доставку переживет. На первый взгляд вроде бы все нормально.Тяжёлая. Не установлена пока. Мойку установил. При установке выявлено ряд существенных моментов, которые испортили впечатление. Первое, нарушена геометрия, если мойку в перевернутом состоянии положить на ровную поверхность она гуляет! Второе, при сверлении отверстия под смеситель, стоял такой химический запах, что резало глаза, открытое окно не спасало! В третьих, при эксплуатации, выливая горячую воду в мойку этот химический запах появляется!
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
первая раковина пришла со столом. заказала эту. Остались довольны
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Никита Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мойка, установка без проблем, качество на уровне, Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Валентина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакована. Целая и невредимая. Очень нравится.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая мойкаПревзошла все мои ожидания. Хороший цвет и текстура. Ещё не устанавливали . Надеюсь будет очень хорошо смотреться и служить .
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Николай У.

Достоинства:


Комментарий:
Продавец молодец, пришло на 2 дня быстрее, упаковано хорошо, сама мойка классная, цвет супер и конечно же цена отличная, однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мойка, тем более за эти деньги, упакована очень хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
очень нравится раковина, не шумная. боялась, что перебью кучу посуды об этот камень. но за 4 месяца использования ни одна чашка не пострадала
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Оксана Николаевна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
мойка пришла в идеальном состоянии! упаковано все от души! спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Немного пошорканы углы на раковине, а так в целом за свои деньги круто
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Роза Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в указанный срок, упаковано отлично, вроде в целое, до конца не стала открывать, жду установку. Пока все нравится



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Practik
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
190
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Развернуть
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
да
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Описание
Односекционная реверсивная мойка Practik PR-575 с плоским крылом отлично подходит для компактной кухни. Мойка является оборачиваемой - крыло может располагаться как справа, так и слева. Материал мойки представляет из себя искусственный камень, который является композитом на основе натурального мрамора и связующих смол. Искусственный камень существенно снижает уровень шума при падении струи воды. Специальное покрытие гелькоут защищает поверхность мойки от загрязнений и бытовых царапин, делая уход за мойкой легким и простым. Данная мойка имеет устанавливается в шкаф от 50 см и дает возможность осуществить монтаж мойки в стандартную столешницу шириной 60 см, а также открывает широкий спектр возможностей при проектировании кухни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мойка,доставка быстрая,упаковано хорошо,без сколов
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Виталий Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано, достойно, можно надеятся что доставку переживет. На первый взгляд вроде бы все нормально.Тяжёлая. Не установлена пока. Мойку установил. При установке выявлено ряд существенных моментов, которые испортили впечатление. Первое, нарушена геометрия, если мойку в перевернутом состоянии положить на ровную поверхность она гуляет! Второе, при сверлении отверстия под смеситель, стоял такой химический запах, что резало глаза, открытое окно не спасало! В третьих, при эксплуатации, выливая горячую воду в мойку этот химический запах появляется!
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
первая раковина пришла со столом. заказала эту. Остались довольны
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Никита Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мойка, установка без проблем, качество на уровне, Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Валентина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакована. Целая и невредимая. Очень нравится.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая мойкаПревзошла все мои ожидания. Хороший цвет и текстура. Ещё не устанавливали . Надеюсь будет очень хорошо смотреться и служить .
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Николай У.

Достоинства:


Комментарий:
Продавец молодец, пришло на 2 дня быстрее, упаковано хорошо, сама мойка классная, цвет супер и конечно же цена отличная, однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мойка, тем более за эти деньги, упакована очень хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
очень нравится раковина, не шумная. боялась, что перебью кучу посуды об этот камень. но за 4 месяца использования ни одна чашка не пострадала
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Оксана Николаевна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
мойка пришла в идеальном состоянии! упаковано все от души! спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Немного пошорканы углы на раковине, а так в целом за свои деньги круто
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Роза Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в указанный срок, упаковано отлично, вроде в целое, до конца не стала открывать, жду установку. Пока все нравится


Мойка Practik черный оникс (PR-M 575-004) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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