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Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) купить с доставкой в Москве
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Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C)

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Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 1
Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 2
Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 3
Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 4
Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 5
Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 6
Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 7
Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 8
Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 9
Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 10
Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 11
Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 12
Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 13
Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 14
Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
золотой
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 1
  • Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 2
  • Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 3
  • Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 4
  • Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 5
  • Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 6
  • Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 7
  • Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 8
  • Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 9
  • Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 10
  • Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 11
  • Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 12
  • Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 13
  • Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 14
  • Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687966
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
золотой
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
Да
Разделочная доска в комплекте
Да
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х48х26
Вес, кг.
13

Описание товара Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C)

Многофункциональная кухонная мойка Fmark FSC002C это современное и удобное решение для вашей кухни. Она выполнена из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает её долговечность и надёжность. Мойка имеет стильный дизайн и прекрасно впишется в любой интерьер. Она оснащена всем необходимым для комфортной работы на кухне.

Отзывы о товаре Многофункциональная мойка для кухни Fmark (FSC002C)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
золотой
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
Да
Разделочная доска в комплекте
Да
Развернуть
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональная кухонная мойка Fmark FSC002C это современное и удобное решение для вашей кухни. Она выполнена из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает её долговечность и надёжность. Мойка имеет стильный дизайн и прекрасно впишется в любой интерьер. Она оснащена всем необходимым для комфортной работы на кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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