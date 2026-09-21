Выпуск с переливом HAIBA хром (HB67)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Донные клапаны
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687619
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Донные клапаны
Высота, см
4.5
Длина, м
6.7
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х37х23
Вес, кг.
7
Описание товара Выпуск с переливом HAIBA хром (HB67)
Выпуск с переливом HAIBA хром (HB67)
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Донные клапаны
Высота, см
4.5
Длина, м
6.7
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
металл
Страна производитель
Китай
Выпуск с переливом HAIBA хром (HB67)
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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