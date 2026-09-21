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Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524)

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Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524) - фото 1
Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524) - фото 2
Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524) - фото 3
Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524) - фото 4
Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524) - фото 5
Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524) - фото 6
Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524) - фото 7
Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524) - фото 8
Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Высота излива
110
Длина излива
130
Запорный клапан
электромагнитный клапан
  • Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524) - фото 1
  • Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524) - фото 2
  • Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524) - фото 3
  • Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524) - фото 4
  • Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524) - фото 5
  • Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524) - фото 6
  • Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524) - фото 7
  • Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524) - фото 8
  • Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687122
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
43
Длина, м
45.5
Габариты (ВxГxШ), мм
135x170x50
Габаритные размеры), см
13.5x17x5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
48
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, сенсорное оборудование, аэратор, гибкая подводка, крепление, упаковка
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
110
Длина излива
130
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на шпильку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х46х43
Вес, кг.
1.95

Описание товара Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524)

Стильный качественный смеситель. Материал изготовления нержавеющая сталь. Монтаж настольный



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины HAIBA сенсорный (HB524)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
43
Длина, м
45.5
Габариты (ВxГxШ), мм
135x170x50
Габаритные размеры), см
13.5x17x5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
48
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, сенсорное оборудование, аэратор, гибкая подводка, крепление, упаковка
Развернуть
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
110
Длина излива
130
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на шпильку
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления нержавеющая сталь. Монтаж настольный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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