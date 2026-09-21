Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7)
Смеситель с гигиеническим душем Haiba. Смеситель произведен из высококачественной латуни, соответствующей нормам ГОСТ и СанПин, что обеспечивает длительный срок службы и безопасность применения. Гигиенический душ – обеспечивает максимальный комфорт при использовании. Смеситель Haiba для гигиены, имеет устойчивое покрытие, которое защитит сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предупреждает появления разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Гигиенический смеситель Haiba, прекрасное решение для вашего дома. Поверхность смесителя можно протирать мягкой вискозной салфеткой, смоченной в горячем и концентрированном мыльном растворе. Трудные места вычищаются щеткой.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 330 руб. 4 590 руб.1083 руб. в СплитЛейка гигиеническая WasserKRAFT A215 9063172
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитГигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202100 хром
-
В наличииЦена 14 280 руб. 15 120 руб.3570 руб. в СплитГигиенический душ Lemark Bronx (LM3720BL)
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитГигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром
-
В наличииЦена 18 090 руб.4523 руб. в СплитГигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром
-
В наличииЦена 20 390 руб.5098 руб. в СплитГигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Отзывы о товаре Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7)