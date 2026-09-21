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Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) купить с доставкой в Москве
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Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7)

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Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 1
Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 2
Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 3
Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 4
Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 5
Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 6
Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 7
Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 8
Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 9
Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 10
Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 11
Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Цвет
черный
Монтаж
настенный
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 1
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 2
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 3
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 4
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 5
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 6
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 7
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 8
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 9
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 10
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 11
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687089
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для биде
Длина, м
16
Габариты (ВxГxШ), мм
182x103x135
Габаритные размеры), см
18.2x10.3x13.5
Страна производства
Китай
Цвет
черный
Комплектация
смеситель, гигиенический душ, душевой шланг, держатель лейки, встраиваемая часть, упаковка
Монтаж
настенный
Ширина, см
15
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х23
Вес, кг.
1.28

Описание товара Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7)

Смеситель с гигиеническим душем Haiba. Смеситель произведен из высококачественной латуни, соответствующей нормам ГОСТ и СанПин, что обеспечивает длительный срок службы и безопасность применения. Гигиенический душ – обеспечивает максимальный комфорт при использовании. Смеситель Haiba для гигиены, имеет устойчивое покрытие, которое защитит сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предупреждает появления разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Гигиенический смеситель Haiba, прекрасное решение для вашего дома. Поверхность смесителя можно протирать мягкой вискозной салфеткой, смоченной в горячем и концентрированном мыльном растворе. Трудные места вычищаются щеткой.

Отзывы о товаре Гигиенический душ со смесителем Haiba черный (HB5515-7)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для биде
Длина, м
16
Габариты (ВxГxШ), мм
182x103x135
Габаритные размеры), см
18.2x10.3x13.5
Страна производства
Китай
Цвет
черный
Комплектация
смеситель, гигиенический душ, душевой шланг, держатель лейки, встраиваемая часть, упаковка
Монтаж
настенный
Ширина, см
15
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель с гигиеническим душем Haiba. Смеситель произведен из высококачественной латуни, соответствующей нормам ГОСТ и СанПин, что обеспечивает длительный срок службы и безопасность применения. Гигиенический душ – обеспечивает максимальный комфорт при использовании. Смеситель Haiba для гигиены, имеет устойчивое покрытие, которое защитит сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предупреждает появления разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Гигиенический смеситель Haiba, прекрасное решение для вашего дома. Поверхность смесителя можно протирать мягкой вискозной салфеткой, смоченной в горячем и концентрированном мыльном растворе. Трудные места вычищаются щеткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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