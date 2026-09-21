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Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) купить с доставкой в Москве
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Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516)

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Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 1
Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 2
Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 3
Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 4
Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 5
Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 6
Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 7
Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 8
Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 9
Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Цвет
хром
Монтаж
настенный
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 1
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 2
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 3
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 4
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 5
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 6
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 7
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 8
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 9
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687109
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для биде
Длина, м
17
Габариты (ВxГxШ), мм
98x121x199
Габаритные размеры), см
9.8x12.1x19.9
Страна производства
Китай
Цвет
хром
Комплектация
смеситель, душевой шланг, гигиенический душ, держатель гигиенического душа, комплект эксцентриков, декоративные чашки, упаковка
Монтаж
настенный
Ширина, см
20
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х34х25
Вес, кг.
1.48

Описание товара Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516)

Гигиенический душ Haiba идеальное решение для поддержания чистоты и свежести в вашей ванной комнате. Выполнен из высококачественной латуни, что гарантирует его прочность и долговечность. Корпус в виде подставки позволяет удобно разместить на нем все необходимые средства гигиены. Встроенный керамический картридж обеспечивает плавную и надежную регулировку температуры воды. Длинный 120-сантиметровый шланг позволяет свободно перемещаться и комфортно использовать гигиенический душ. Однорежимная лейка изготовлена из прочного ABS-пластика, что делает ее легкой и простой в уходе. Благодаря компактным размерам и простому дизайну, гигиенический душ легко вписывается в любой интерьер ванной комнаты.

Отзывы о товаре Гигиенический душ со смесителем Haiba хром (HB5516)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для биде
Длина, м
17
Габариты (ВxГxШ), мм
98x121x199
Габаритные размеры), см
9.8x12.1x19.9
Страна производства
Китай
Цвет
хром
Комплектация
смеситель, душевой шланг, гигиенический душ, держатель гигиенического душа, комплект эксцентриков, декоративные чашки, упаковка
Монтаж
настенный
Ширина, см
20
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Описание
Гигиенический душ Haiba идеальное решение для поддержания чистоты и свежести в вашей ванной комнате. Выполнен из высококачественной латуни, что гарантирует его прочность и долговечность. Корпус в виде подставки позволяет удобно разместить на нем все необходимые средства гигиены. Встроенный керамический картридж обеспечивает плавную и надежную регулировку температуры воды. Длинный 120-сантиметровый шланг позволяет свободно перемещаться и комфортно использовать гигиенический душ. Однорежимная лейка изготовлена из прочного ABS-пластика, что делает ее легкой и простой в уходе. Благодаря компактным размерам и простому дизайну, гигиенический душ легко вписывается в любой интерьер ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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