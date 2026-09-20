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Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Цвет
черный
Монтаж
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 685201
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смеситель, керамический картридж 35 мм, лейка для биде с нажимным механизмом, шланг 1.2 м, металлическая рукоятка, упаковка
Монтаж
настенный
Ширина, см
17
Высота, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х23
Вес, кг.
1.27
Описание товара Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5510-7)
Смеситель для гигиенического душа HAIBA HB5510 это настенный смеситель, который обеспечивает максимальный комфорт при использовании. Он оснащен холодной и горячей водой, а его корпус изготовлен из латуни с глянцевым хромированным покрытием. Смеситель HAIBA HB5510 имеет устойчивое покрытие, которое защищает сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предотвращает появление разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Это делает его долговечным и гигиеничным выбором для вашей ванной комнаты. Смеситель оснащен одной форсункой для гидромассажа, что позволяет вам наслаждаться мягким и расслабляющим душем. Минимальное давление воды для работы смесителя составляет 0.5 бар, а максимальный расход воды 7 литров в минуту. Держатель для душевой лейки расположен непосредственно на смесителе, что обеспечивает удобство использования и быстрый доступ к гигиеническому душу. В комплекте также идет ручной душ с одним режимом работы и шланг длиной 1500 мм. Смеситель HAIBA HB5510 монтируется вертикально и имеет два монтажных отверстия. Запорный клапан выполнен из керамического картриджа, что гарантирует надежность и долговечность работы смесителя. В комплекте с смесителем идут держатель для душевой лейки, ручной душ, лейка и шланг. Смеситель для гигиенического душа HAIBA HB5510 это надежный, удобный и стильный выбор для вашей ванной комнаты.
смеситель, керамический картридж 35 мм, лейка для биде с нажимным механизмом, шланг 1.2 м, металлическая рукоятка, упаковка
Монтаж
настенный
Ширина, см
17
Высота, см
7
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для гигиенического душа HAIBA HB5510 это настенный смеситель, который обеспечивает максимальный комфорт при использовании. Он оснащен холодной и горячей водой, а его корпус изготовлен из латуни с глянцевым хромированным покрытием. Смеситель HAIBA HB5510 имеет устойчивое покрытие, которое защищает сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предотвращает появление разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Это делает его долговечным и гигиеничным выбором для вашей ванной комнаты. Смеситель оснащен одной форсункой для гидромассажа, что позволяет вам наслаждаться мягким и расслабляющим душем. Минимальное давление воды для работы смесителя составляет 0.5 бар, а максимальный расход воды 7 литров в минуту. Держатель для душевой лейки расположен непосредственно на смесителе, что обеспечивает удобство использования и быстрый доступ к гигиеническому душу. В комплекте также идет ручной душ с одним режимом работы и шланг длиной 1500 мм. Смеситель HAIBA HB5510 монтируется вертикально и имеет два монтажных отверстия. Запорный клапан выполнен из керамического картриджа, что гарантирует надежность и долговечность работы смесителя. В комплекте с смесителем идут держатель для душевой лейки, ручной душ, лейка и шланг. Смеситель для гигиенического душа HAIBA HB5510 это надежный, удобный и стильный выбор для вашей ванной комнаты.
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5510-7) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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