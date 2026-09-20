Гигиенический душ Lemark (LM8088GM)
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Характеристики
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
графит
Монтаж
на стену
Управление
нажимное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%3 990 руб. 4 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 551084
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гигиенический душ
Длина душевого шланга
120
Страна производства
Чехия
Цвет
графит
Комплектация
гигиенический душ, настенное крепление, стальной шланг 1,2 м, блистерная упаковка
Монтаж
на стену
Управление
нажимное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х20х5
Вес, г.
360
Описание товара Гигиенический душ Lemark (LM8088GM)
Гигиенический душ Lemark (LM8088GM)
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Бренд
Тип товара
Гигиенический душ
Длина душевого шланга
120
Страна производства
Чехия
Цвет
графит
Комплектация
гигиенический душ, настенное крепление, стальной шланг 1,2 м, блистерная упаковка
Монтаж
на стену
Управление
нажимное
Страна производитель
Китай
Гигиенический душ Lemark (LM8088GM)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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