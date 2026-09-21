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Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3)

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Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 1
Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 2
Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 3
Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 4
Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 5
Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 6
Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 7
Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 8
Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 9
Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 10
Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 11
Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 12
Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
101
Длина излива
116
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 1
  • Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 2
  • Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 3
  • Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 4
  • Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 5
  • Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 6
  • Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 7
  • Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 8
  • Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 9
  • Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 10
  • Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 11
  • Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 12
  • Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687054
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
21
Длина, м
7
Габариты (ВxГxШ), мм
1550x152x47
Габаритные размеры), см
155.x15.2x4.7
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
17
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, монтажный комплект, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
101
Длина излива
116
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х36х23
Вес, кг.
1.29

Описание товара Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3)

Смеситель для раковины HB10505 HAIBA это высококачественный продукт, который сочетает в себе функциональность и эстетику. Изготовленный из латуни, этот смеситель обладает прочностью и долговечностью, что делает его отличным выбором для любого дома. Смеситель оснащен керамическим картриджем, обеспечивающим точную настройку напора воды. Это позволяет экономить воду и делает использование смесителя более комфортным. Особенностью смесителя является его монолитный излив с аэратором, который существенно понижает уровень шума при использовании. Аэратор также обеспечивает равномерное распределение воды, что делает процесс умывания более приятным.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Haiba пепельный (HB10505-3)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
21
Длина, м
7
Габариты (ВxГxШ), мм
1550x152x47
Габаритные размеры), см
155.x15.2x4.7
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
17
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, монтажный комплект, упаковка
Развернуть
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
101
Длина излива
116
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины HB10505 HAIBA это высококачественный продукт, который сочетает в себе функциональность и эстетику. Изготовленный из латуни, этот смеситель обладает прочностью и долговечностью, что делает его отличным выбором для любого дома. Смеситель оснащен керамическим картриджем, обеспечивающим точную настройку напора воды. Это позволяет экономить воду и делает использование смесителя более комфортным. Особенностью смесителя является его монолитный излив с аэратором, который существенно понижает уровень шума при использовании. Аэратор также обеспечивает равномерное распределение воды, что делает процесс умывания более приятным.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


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