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Смеситель для ванны Cron хром (CN2209) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Cron хром (CN2209)

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Смеситель для ванны Cron хром (CN2209) - фото 1
Смеситель для ванны Cron хром (CN2209) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Длина излива
300
  • Смеситель для ванны Cron хром (CN2209) - фото 1
  • Смеситель для ванны Cron хром (CN2209) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687026
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Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
22.7
Габаритные размеры), см
22.7x30
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, ручная лейка, держатель лейки, шланг, комплект отражателей, комплект эксцентриков
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
300
Держатель для душа в комплекте
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Особенности
с аэратором, поворотный излив.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х37х26
Вес, кг.
1.49

Описание товара Смеситель для ванны Cron хром (CN2209)

Смеситель для ванны Cron CN2209 представляет собой двухвентильное изделие с поворотным изливом и хромированным покрытием. Он предназначен для использования в ваннах и оснащен душевым гарнитуром. Смеситель изготовлен из прочных материалов и имеет элегантный дизайн, что делает его подходящим для различных интерьеров.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Cron хром (CN2209)




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Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
22.7
Габаритные размеры), см
22.7x30
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, ручная лейка, держатель лейки, шланг, комплект отражателей, комплект эксцентриков
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Длина излива
300
Держатель для душа в комплекте
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Особенности
с аэратором, поворотный излив.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Cron CN2209 представляет собой двухвентильное изделие с поворотным изливом и хромированным покрытием. Он предназначен для использования в ваннах и оснащен душевым гарнитуром. Смеситель изготовлен из прочных материалов и имеет элегантный дизайн, что делает его подходящим для различных интерьеров.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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