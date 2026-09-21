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Смеситель для ванны Cron CN14 хром (CN2114) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Cron CN14 хром (CN2114)

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Смеситель для ванны Cron CN14 хром (CN2114) - фото 1
Смеситель для ванны Cron CN14 хром (CN2114) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
270
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны Cron CN14 хром (CN2114) - фото 1
  • Смеситель для ванны Cron CN14 хром (CN2114) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687017
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Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
18.1
Длина, м
31.8
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
17.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
270
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, аэратор, держатель душевой лейки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х27
Вес, кг.
1.47

Описание товара Смеситель для ванны Cron CN14 хром (CN2114)

Смеситель для ванны Cron CN14 хром (CN2114) - это функциональное и элегантное решение для ванной комнаты. Он включает в себя душевой гарнитур и изготовлен из металлического сплава с хромированным покрытием. Дизайн смесителя обеспечивает комфортное управление и долговечность.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Cron CN14 хром (CN2114)




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Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
18.1
Длина, м
31.8
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
17.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
270
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, аэратор, держатель душевой лейки
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Cron CN14 хром (CN2114) - это функциональное и элегантное решение для ванной комнаты. Он включает в себя душевой гарнитур и изготовлен из металлического сплава с хромированным покрытием. Дизайн смесителя обеспечивает комфортное управление и долговечность.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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Доставка
Отзывы


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