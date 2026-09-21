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Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002H-01) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002H-01)

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Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002H-01) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002H-01) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
250
Длина излива
583
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002H-01) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002H-01) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686846
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
37
Габариты (ВxГxШ), мм
310х230х55
Габаритные размеры), см
31х23х5.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
23
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка 600 мм, фирменная коробка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
250
Длина излива
583
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х6
Вес, кг.
2.02

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002H-01)

Смеситель для кухонной мойки Savol S-3002H-01 — стильное и надежное решение для современной кухни. Однорычажный механизм с керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку температуры и напора воды. Матовое покрытие из нержавеющей стали устойчиво к загрязнениям, а традиционный излив дополнен гибкой подводкой для удобства использования. Тяжелый корпус гарантирует устойчивость, а отзывы подтверждают отсутствие протечек при эксплуатации



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002H-01)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
37
Габариты (ВxГxШ), мм
310х230х55
Габаритные размеры), см
31х23х5.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
23
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка 600 мм, фирменная коробка
Цвет
черный
Развернуть
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
250
Длина излива
583
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Savol S-3002H-01 — стильное и надежное решение для современной кухни. Однорычажный механизм с керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку температуры и напора воды. Матовое покрытие из нержавеющей стали устойчиво к загрязнениям, а традиционный излив дополнен гибкой подводкой для удобства использования. Тяжелый корпус гарантирует устойчивость, а отзывы подтверждают отсутствие протечек при эксплуатации


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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