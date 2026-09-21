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Смеситель для раковины BELZ B618 (B10618) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины BELZ B618 (B10618)

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Смеситель для раковины BELZ B618 (B10618) - фото 1
Смеситель для раковины BELZ B618 (B10618) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
122
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для раковины BELZ B618 (B10618) - фото 1
  • Смеситель для раковины BELZ B618 (B10618) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686399
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Габаритные размеры), см
15.7х40х44
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
122
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
встроенный аэратор, хромированная отделка, рычажное управление.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х27
Вес, кг.
1.37

Описание товара Смеситель для раковины BELZ B618 (B10618)

Смеситель для раковины BELZ B618 (B10618) - это стильное и функциональное изделие, предназначенное для раковины. Он имеет хромированную отделку, что придает ему элегантный внешний вид. Смеситель оснащен однорычажным управлением, что обеспечивает удобство использования. Это отличное решение для ванной комнаты, сочетающее современный дизайн и надежность.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины BELZ B618 (B10618)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Габаритные размеры), см
15.7х40х44
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
122
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
встроенный аэратор, хромированная отделка, рычажное управление.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины BELZ B618 (B10618) - это стильное и функциональное изделие, предназначенное для раковины. Он имеет хромированную отделку, что придает ему элегантный внешний вид. Смеситель оснащен однорычажным управлением, что обеспечивает удобство использования. Это отличное решение для ванной комнаты, сочетающее современный дизайн и надежность.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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