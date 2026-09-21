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Смеситель для кухни BELZ B613-3 (B70613-3) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни BELZ B613-3 (B70613-3)

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Смеситель для кухни BELZ B613-3 (B70613-3) - фото 1
Смеситель для кухни BELZ B613-3 (B70613-3) - фото 2
Смеситель для кухни BELZ B613-3 (B70613-3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
372
Длина излива
192
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни BELZ B613-3 (B70613-3) - фото 1
  • Смеситель для кухни BELZ B613-3 (B70613-3) - фото 2
  • Смеситель для кухни BELZ B613-3 (B70613-3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686377
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
39.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
372
Длина излива
192
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, съемный аэратор, гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х43х40
Вес, кг.
1.97

Описание товара Смеситель для кухни BELZ B613-3 (B70613-3)

Смеситель для кухни BELZ B613-3 (B70613-3) — это высокий смеситель, предназначенный для кухонной мойки. Он оснащен поворотным изливом, съемным аэратором и гибкой подводкой. Дизайн смесителя сочетает функциональность и эргономичность, что делает его удобным в использовании.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни BELZ B613-3 (B70613-3)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
39.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
372
Длина излива
192
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, съемный аэратор, гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни BELZ B613-3 (B70613-3) — это высокий смеситель, предназначенный для кухонной мойки. Он оснащен поворотным изливом, съемным аэратором и гибкой подводкой. Дизайн смесителя сочетает функциональность и эргономичность, что делает его удобным в использовании.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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