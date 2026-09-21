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Смеситель для раковины BELZ B613-3 (B10613-3) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины BELZ B613-3 (B10613-3)

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Смеситель для раковины BELZ B613-3 (B10613-3) - фото 1
Смеситель для раковины BELZ B613-3 (B10613-3) - фото 2
Смеситель для раковины BELZ B613-3 (B10613-3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
103
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для раковины BELZ B613-3 (B10613-3) - фото 1
  • Смеситель для раковины BELZ B613-3 (B10613-3) - фото 2
  • Смеситель для раковины BELZ B613-3 (B10613-3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686374
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
15.6
Длина, м
17
Габариты (ВxГxШ), мм
170x156x48
Габаритные размеры), см
17x15.6x4.8
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
103
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
рычажное управление, усиленная гайка крепления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х27
Вес, кг.
1.52

Описание товара Смеситель для раковины BELZ B613-3 (B10613-3)

Смеситель для раковины BELZ B613-3 (B10613-3) в стиле лофт с матовой поверхностью вороненой стали сочетает современный дизайн и надежность. Латунный корпус обеспечивает долговечность, а компактные габариты (ширина 48 мм, высота 170 мм) подходят для большинства раковин. Рычажное управление упрощает регулировку температуры, а излив высотой 103 мм гарантирует удобство использования. Модель с лаконичным исполнением идеально впишется в интерьеры с индустриальным или минималистичным характером



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины BELZ B613-3 (B10613-3)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
15.6
Длина, м
17
Габариты (ВxГxШ), мм
170x156x48
Габаритные размеры), см
17x15.6x4.8
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Развернуть
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
103
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
рычажное управление, усиленная гайка крепления
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины BELZ B613-3 (B10613-3) в стиле лофт с матовой поверхностью вороненой стали сочетает современный дизайн и надежность. Латунный корпус обеспечивает долговечность, а компактные габариты (ширина 48 мм, высота 170 мм) подходят для большинства раковин. Рычажное управление упрощает регулировку температуры, а излив высотой 103 мм гарантирует удобство использования. Модель с лаконичным исполнением идеально впишется в интерьеры с индустриальным или минималистичным характером


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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