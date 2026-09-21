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Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ)

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Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ) - фото 1
Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ) - фото 2
Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
260
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ) - фото 1
  • Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ) - фото 2
  • Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686080
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Габариты (ВxГxШ), мм
520x310x55
Габаритные размеры), см
52x31x5.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
31
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
вращение 360 градусов.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х6
Вес, кг.
2.26

Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ)

Смеситель для кухни GRANULA 7110 в черном матовом исполнении сочетает современный дизайн с функциональностью. Изготовлен из прочной нержавеющей стали, оснащен керамическим картриджем диаметром 35 мм для долговечной работы. Высокий поворотный излив (260 мм) обеспечивает удобство использования, а покрытие PVD+nano гарантирует устойчивость к внешним воздействиям. Подходит для моек любого размера, легко вписывается в интерьер благодаря лаконичному стилю и матовой поверхности



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Габариты (ВxГxШ), мм
520x310x55
Габаритные размеры), см
52x31x5.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
31
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
вращение 360 градусов.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни GRANULA 7110 в черном матовом исполнении сочетает современный дизайн с функциональностью. Изготовлен из прочной нержавеющей стали, оснащен керамическим картриджем диаметром 35 мм для долговечной работы. Высокий поворотный излив (260 мм) обеспечивает удобство использования, а покрытие PVD+nano гарантирует устойчивость к внешним воздействиям. Подходит для моек любого размера, легко вписывается в интерьер благодаря лаконичному стилю и матовой поверхности


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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