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Ерш FIXSEN для туалета TREND GRAPHITE (FX-98013) купить с доставкой в Москве
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Ерш FIXSEN для туалета TREND GRAPHITE (FX-98013)

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Ерш FIXSEN для туалета TREND GRAPHITE (FX-98013) - фото 1
Ерш FIXSEN для туалета TREND GRAPHITE (FX-98013) - фото 2
Ерш FIXSEN для туалета TREND GRAPHITE (FX-98013) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ерш для туалета
Стиль
современный
Материал
стекло
Установка (монтаж)
настенный
  • Ерш FIXSEN для туалета TREND GRAPHITE (FX-98013) - фото 1
  • Ерш FIXSEN для туалета TREND GRAPHITE (FX-98013) - фото 2
  • Ерш FIXSEN для туалета TREND GRAPHITE (FX-98013) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685853
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Ерш для туалета
Стиль
современный
Материал
стекло
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
ершик для унитаза, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
360х130х110
Размеры в упаковке, см
48х24х11
Вес, г.
800

Описание товара Ерш FIXSEN для туалета TREND GRAPHITE (FX-98013)

Ершик для унитаза Fixsen Trend FX-98013 настенный, черный графит. Основой создания Fixsen является качество, надёжность, экологичность материалов. Trend Graphite — стильная коллекция графитового цвета. Идеальная геометрия, ровные грани и строгая форма основания подчеркивают направление дизайна в интерьере. Матовая поверхность аксессуаров облегчает уход за изделиями. Продумана каждая деталь этой коллекции. Материалы и технологии обработки, используемые в производстве, исключают возникновении коррозии на поверхности изделий. Конструкция имеет пазовую систему и надежно закрепляется на стене.

Отзывы о товаре Ерш FIXSEN для туалета TREND GRAPHITE (FX-98013)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Ерш для туалета
Стиль
современный
Материал
стекло
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
ершик для унитаза, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
360х130х110
Описание
Ершик для унитаза Fixsen Trend FX-98013 настенный, черный графит. Основой создания Fixsen является качество, надёжность, экологичность материалов. Trend Graphite — стильная коллекция графитового цвета. Идеальная геометрия, ровные грани и строгая форма основания подчеркивают направление дизайна в интерьере. Матовая поверхность аксессуаров облегчает уход за изделиями. Продумана каждая деталь этой коллекции. Материалы и технологии обработки, используемые в производстве, исключают возникновении коррозии на поверхности изделий. Конструкция имеет пазовую систему и надежно закрепляется на стене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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